Cahill brengt gastland Australië naar laatste vier

Aan de hand van Tim Cahill heeft Australië in eigen land de halve eindstrijd van de Azië Cup bereikt. De ploeg van bondscoach Angelos Postecoglou was donderdag in Brisbane in de kwartfinale met 2-0 te sterk voor China.

Cahill nam beide doelpunten van The Socceroos voor zijn rekening. De routinier (35), tegenwoordig in de Verenigde Staten actief voor New York Red Bulls, opende in de 49ste minuut met een omhaal de score op aangeven van Ivan Franjic. Ruim een kwartier later bepaalde hij de eindscore op 0-2, ditmaal na voorbereidend werk van voormalig Heracles-speler Jason Davidson. Trent Sainsbury (PEC Zwolle) stond in de basis bij Australië, Tommy Oar van FC Utrecht bleef op de bank.

Australië neemt het in de halve finale op tegen Japan of de Verenigde Arabische Emiraten. Die landen staan vrijdag tegenover elkaar. Zuid-Korea schaarde zich eerder op de dag als eerste land bij de laatste vier van het Aziatisch kampioenschap, door na verlenging met 2-0 te winnen van Oezbekistan. De tweevoudig kampioen krijgt in de volgende ronde te maken met Irak of Iran.