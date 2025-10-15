Live voetbal

Jordan Bos maakt indruk: doelpunt en Player of the Match voor Australië

Jordan Bos Feyenoord
Foto: © Imago
2 reacties
Mingus Niesten
15 oktober 2025, 09:52   Bijgewerkt: 09:57

Jordan Bos heeft in het shirt van Australië woensdagnacht indruk gemaakt. De linksback van Feyenoord scoorde een doelpunt en werd uiteindelijk uitgeroepen tot Player of the Match.

Bos speelde uit tegen de Verenigde Staten zijn 22e wedstrijd voor The Socceroos. Australië was de mindere ploeg tijdens dit vriendschappelijke duel, maar kwam via de linksback toch op voorsprong. Na een ingooi van Bos kreeg de Feyenoorder de bal weer gelukkig terug, waarna hij aan een solo begon. De verdediger dribbelde enkele Amerikanen voorbij en schoot toen knap raak met zijn linkerbeen.

De VS zou de wedstrijd wel omdraaien. Haji Wright, de 27-jarige spits van Coventry City, scoorde namelijk in de 34e en 52e minuut. Daarmee zette hij ook de eindstand op het bord: 2-1. Dat deed echter niets af aan de prestatie van Bos: de speler van Feyenoord kreeg van de Australische bond de titel CommBank Player of the Match.

Artikel gaat verder onder video

Bos had tijdens dit duel een passnauwkeurigheid van 95%, won vier van de zes duels die hij uitvocht en onderschepte de bal nog twee maal. Ondanks de verliespartij zal de linksback met een goed gevoel weer aansluiten bij Feyenoord. Komende zomer wordt hij normaal gesproken opgenomen in de WK-selectie van zijn land. Oud-PSV'er Malik Tillman zat overigens het hele duel op de bank.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

descheids
366 Reacties
27 Dagen lid
564 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Toch wel bizar dat Australie zich bij Azie heeft aangesloten om zo meer kans te maken op een wk ticket.

FCJel
547 Reacties
802 Dagen lid
4.784 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids meer kans of juist minder? Op het werelddeel oceanie ga je niet zoveel competitie vinden toch?

Jordan Bos

Jordan Bos
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (29 okt. 2002)
Positie: V, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
7
2
2025/2026
Westerlo
0
0
2024/2025
Westerlo
18
4
2023/2024
Westerlo
26
3

Meer info

