Jordan Bos maakt indruk: doelpunt en Player of the Match voor Australië

heeft in het shirt van Australië woensdagnacht indruk gemaakt. De linksback van Feyenoord scoorde een doelpunt en werd uiteindelijk uitgeroepen tot Player of the Match.

Bos speelde uit tegen de Verenigde Staten zijn 22e wedstrijd voor The Socceroos. Australië was de mindere ploeg tijdens dit vriendschappelijke duel, maar kwam via de linksback toch op voorsprong. Na een ingooi van Bos kreeg de Feyenoorder de bal weer gelukkig terug, waarna hij aan een solo begon. De verdediger dribbelde enkele Amerikanen voorbij en schoot toen knap raak met zijn linkerbeen.

De VS zou de wedstrijd wel omdraaien. Haji Wright, de 27-jarige spits van Coventry City, scoorde namelijk in de 34e en 52e minuut. Daarmee zette hij ook de eindstand op het bord: 2-1. Dat deed echter niets af aan de prestatie van Bos: de speler van Feyenoord kreeg van de Australische bond de titel CommBank Player of the Match.

Bos had tijdens dit duel een passnauwkeurigheid van 95%, won vier van de zes duels die hij uitvocht en onderschepte de bal nog twee maal. Ondanks de verliespartij zal de linksback met een goed gevoel weer aansluiten bij Feyenoord. Komende zomer wordt hij normaal gesproken opgenomen in de WK-selectie van zijn land. Oud-PSV'er Malik Tillman zat overigens het hele duel op de bank.