Hiljemark komt eraan: "Ik voel me honderd procent"

Oscar Hiljemark maakte maandagavond voor de tweede keer sinds zijn hardnekkige heupblessure 90 minuten vol. De Zweedse middenvelder speelde ijzersterk in de 4-1 overwinning van Jong PSV op Jong FC Twente. Hij voelt zich uitstekend en kan niet wachten om weer in het eerste elftal te mogen spelen.

"Het voelde goed. We speelden goed, vooral in de eerste helft. Persoonlijk ging het ook lekker", sprak Hiljemark voor de camera van FOX Sports. "Ik kende geen problemen. Ik heb tegen Achilles'29 al 90 minuten gespeeld en nu weer. Het lichaam voelt perfect aan, de heup voelt als nieuw. Ik kom er weer aan", aldus de Zweed, die een dubbele heupoperatie onderging. "Het is mooi om weer zonder pijn te kunnen spelen en weer 90 minuten lang alles te kunnen geven. Dat is geweldig."

Als het aan Hiljemark ligt, dan komt hij snel weer in actie voor de hoofdmacht van PSV. "Ik voel me absoluut honderd procent. Het lichaam is geen probleem meer en ik hoop dat ik snel weer kan aansluiten bij het eerste. Ik zat de vorige keer al op de bank en hoop snel weer terug te zijn."