Lazio minimaal vijf weken zonder sterkhouder Lulic

8 januari 2015, 11:22

Lazio heeft slecht nieuws te horen gekregen over Senad Lulic. De 28-jarige international van Bosnië-Herzegovina is door een knieblessure minimaal vijf weken niet inzetbaar. Hij mist onder meer zondag de Romeinse stadsderby tegen AS Roma.

Lulic liep de kwetsuur afgelopen maandag op in de thuiswedstrijd tegen Sampdoria. De middenvelder moest zich toen kort na de hervatting laten vervangen. Nader medisch onderzoek bracht vervolgens de exacte schade aan het licht.

De afwezigheid van Lulic is een forse domper voor Lazio. Hij kwam dit seizoen in zestien van de zeventien competitieduels in actie.

