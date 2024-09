PSV-doelwit Coutinho terug onder de lat bij Excelsior

Gino Coutinho keert zaterdag terug onder de lat bij Excelsior. De doelman ontbrak vorige week tegen Heracles Almelo omdat hij niet helemaal topfit was. Bovendien stond hij in de belangstelling van PSV. Die interesse is inmiddels verstomd.

De Kralingers gingen niet akkoord met de voorwaarden die de Eindhovense clubs stelde bij een eventuele transfer van de 32-jarige Coutinho. Daarop liet de sluitpost al weten zich gewoon te blijven concentreren op Excelsior. Hij heeft zaterdag dus weer een basisplaats te pakken als het duel met FC Dordrecht op het programma staat.

Door de terugkeer van Coutinho moet Alessandro Damen weer genoegen nemen met een reserverol. Excelsior kan in Dordrecht ook geen beroep doen op Toni Varela, die actief is op de Afrika Cup. Daarnaast ontbreekt de nog niet helemaal fitte Khalid Karami.