Borriello voor derde keer in carrière naar Genoa

Marco Borriello heeft er wederom voor gekozen om naar Genoa te verkassen. De spits maakt voor de derde keer in zijn carrière de overstap naar het Stadio Luigi Ferraris. De 32-jarige Italiaan wordt voor één miljoen euro overgenomen van AS Roma.

Zodoende gaat het derde tijdperk van Borriello bij Genoa in. In het verleden kwam hij in de seizoenen 2007/08 en 2012/13 ook al voor de club uit de Serie A uit. In totaal wist hij al 31 doelpunten te maken voor de huidige nummer negen van Italië. Daar had hij 65 wedstrijden voor nodig.

Borriello stond eerder in zijn loopbaan ook bij West Ham United, Juventus, Sampdoria, Empoli, Treviso, Reggina en AC Milan onder contract.