Robben blinkt uit met doelpunt en twee assists

Met een doelpunt, zijn zeventiende van het seizoen, en twee assists was Arjen Robben vrijdag nog maar eens de grote man bij Bayern München. Met zijn sterke optreden hielp de Bedummer der Rekordmeister aan een 4-1 thuiszege op 1.FC Köln.

Bayern rolde de afgelopen weken Hamburger SV (8-0) en Paderborn (0-6) op en leek Köln dezelfde behandeling te geven. Al binnen tien minuten stond de formatie van coach Pep Guardiola met 2-0 voor in de eigen Allianz Arena. Uit een corner van Robben kopte Bastian Schweinsteiger in de derde minuut de 1-0 tegen de touwen, zeven minuten later joeg Franck Ribéry de 2-0 binnen. De Fransman sneed vanaf de linkerflank naar binnen en schoot vervolgens raak vanaf de rand van het strafschopgebied.

Daarna verslapte Bayern München echter en op slag van rust werd het ineens 2-1 na een kopgoal van Anthony Ujah. De Nigeriaan was in de tweede helft na een klein kwartier zelfs dicht bij de gelijkmaker, maar Manuel Neuer redde schitterend. Het deed Bayern ontwaken en uiteindelijk liep de thuisclub uit naar een 4-1 overwinning. Robben kopte in de 67ste minuut de 3-1 binnen en gaf acht minuten later de voorzet waaruit Robert Lewandowski met de borst de eindscore bepaalde.

Bayern vergroot door de winst de voorsprong op nummer twee VfL Wolfsburg tot elf punten. De ploeg van man in vorm Bas Dost heeft nog wel een wedstrijd tegoed, het bezoekt zondag Werder Bremen.