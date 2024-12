Belgische eerstedivisionist Bergen officieel failliet

Het doek is definitief gevallen voor Bergen. De Belgische eerstedivisonist heeft geen nieuwe geldschieter weten te vinden, waardoor een faillissement niet langer kan worden voorkomen. Mogelijk maakt Bergen dit seizoen nog wel af, maar daarna gaat het boek definitief dicht.

Bergen, in het Frans bekend als RAEC Mons, was anderhalve maand geleden al failliet verklaard door de rechtbank van koophandel. Met een curator aan het hoofd bestond er echter nog een kleine kans dat de club alsnog het vege lijf kon redden. Nu de deadline is bereikt, blijkt een wonder te zijn uitgebleven.

De laatste weken hadden Oekraïense en Engelse investeerders nog wel op de deur geklopt. Uiteindelijk leverde dat dus niet het gewenste resultaat op.