Maher tevreden over PSV: "Iedereen denkt aan het team"

Waar PSV vorig seizoen een wisselvallige en kwetsbare indruk maakte, is de aanstaande kampioen dit seizoen eigenlijk het hele jaar al sterk. Dat ziet ook , die benadrukt dat het kampioenschap te danken is aan de stabiele indruk die de ploeg maakt. "Het kernwoord van deze titel is dan ook focus", zegt Maher tegen Metro.

"Vanaf dag één hebben we naar elkaar uitgesproken dat we kampioen wilden worden en dat hiervoor alles moest wijken", zegt hij. "Iedereen denkt nu aan het team, we zijn volwassener geworden." Hij neemt de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles als voorbeeld. "Met rust stonden we toen ook met 0-3 voor, maar zakten we na rust ver terug. Die terugval was onacceptabel. Daar hebben we het toen over gehad en het kwam nu ter sprake in de rust. Nu was er geen terugval en liepen we uit naar 0-5. Als team groeien we nog altijd."

Maher spreekt dan ook van een verdiend kampioenschap. "Natuurlijk zaten er wedstrijden bij die niet zo goed waren, maar die heb je altijd. En we hebben wel eens verloren, maar zelden twee keer achter elkaar. Dat zegt wel iets over onze mentale weerbaarheid. We hebben uit van Ajax gewonnen en thuis hebben we ze overklast, alleen wonnen we die wedstrijd op onverklaarbare redenen niet. Ook de thuiswedstrijd tegen Feyenoord hebben we gewonnen."