Monaco loopt averij op in strijd om CL-ticket

Met een plek in de kwartfinale is AS Monaco dit seizoen één van de verrassingen van de Champions League, maar het is allesbehalve zeker dat de ploeg van coach Leonardo Jardím na de zomer opnieuw zijn opwachting mag maken in het miljoenenbal. In de strijd om een CL-ticket liet AS Monaco dinsdagavond dure punten liggen.

Thuis tegen Montpellier, de nummer zeven van de ranglijst, kwam Monaco in het eigen Stade Louis II niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Hierdoor blijft het steken op plek vier, twee punten achter Olympique Marseille. De achterstand op Paris Saint Germain en Olympique Lyon, de nummers één en twee, is al respectievelijk zeven en zes punten. De nummers één en twee van de Ligue 1 plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League, de nummer drie mag beginnen in de derde kwalificatieronde. Wie vierde wordt in de Franse competitie moet tevreden zijn met een Europa League-ticket.

Overigens mocht Monaco niet eens mopperen over het 0-0 gelijkspel tegen Montpellier. De grootste kans van de wedstrijd was namelijk voor de bezoekers, maar Lucas Barrios schoot een strafschop hoog over.