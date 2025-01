Southampton fans roepen dag uit tot 'Ronald Koeman Day'

Ronald Koeman heeft heel wat teweeggebracht in zijn eerste seizoen als manager van Southampton. De Nederlander draait met de club een uitstekend seizoen in de Premier League, waar The Saints momenteel op de zevende plaats staan. De fans van Southampton willen daarom graag hun waardering uitspreken richting onze landgenoot en in het kader hiervan hebben ze iets leuks georganiseerd.

De dag van het belangrijke duel met Tottenham Hotspur (zaterdag) is door de fans van Southampton benoemd tot 'Ronald Koeman Day'. De supporters roepen iedereen op om in het oranje naar het St. Mary's-Stadion te komen. Er zijn speciale Koeman-shirts ontwikkeld voor de wedstrijd tegen de Spurs. Het is duidelijk dat de Nederlandse coach veel indruk heeft gemaakt in zijn eerste jaar in de Premier League.

Het duel van zaterdag is een treffen met Mauricio Pochettino, die Southampton naar een achtste plaats wist te leiden in het seizoen 2013/2014. Toen stonden Adam Lallana, Rickie Lambert, Dejan Lovren, Jay Rodriguez en Luke Shaw onder contract. Ondanks de leegloop heeft Koeman het dus nóg beter gedaan dan zijn voorganger.

Wint Southampton van Tottenham, dan passeert het de directe concurrent op de ranglijst. Ook Liverpool kan in dat geval voorbij worden gestreefd.