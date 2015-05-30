Interpol pleegt invallen in Argentinië voor corruptieonderzoek

Er zijn vrijdag invallen gedaan door agenten van de internationale politiedienst Interpol bij panden van drie verdachten in een onderzoek naar corruptie bij de FIFA. Dat bericht het ANP. De drie mannen worden door de Amerikaanse justitie verdacht tientallen miljoenen dollars aan smeergeld te hebben betaald in de voetbalwereld.

De drie verdachten, Argentijnen Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis en zijn zoon Mariano Jinkis, hadden samen het bedrijf Datisa opgericht. Met dat bedrijf kochten ze voor honderden miljoenen dollars de televisierechten van voetbalwedstrijden en toernooien. Het betreft onder meer de Copa América van 2015, 2019 en 2023. Volgens de aanklacht zouden ze die rechten hebben gekregen, door in totaal 110 miljoen euro aan smeergeld in de zakken van de voetbalbonden in Centraal- en Zuid-Amerika te laten verdwijnen.

Julio Grondona wordt genoemd één van de drie topofficials van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. Hij streek ongeveer 45 miljoen euro op voor het verkopen van de rechten aan Datisa. Hij was 35 jaar lang de baas van de Argentijnse voetbalbond en overleed in 2014.