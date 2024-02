Inter heet Jovetic officieel welkom: "Belangrijke speler"

maakt zoals verwacht de overstap van Manchester City naar Internazionale. De Montegrijnse aanvaller wordt door de Nerazzurri voor één seizoen gehuurd van de Engelse topclub, maar kan na het eerste jaar tot medio 2019 worden vastgelegd.

Jovetic lijkt zich dus voor vierenhalf jaar verbonden te hebben aan Inter, dat al lang in verband werd gebracht met de aanvaller. Het is niet het eerste avontuur van de Montegrijnse international in de Serie A, aangezien hij eerder al dienst was van Fiorentina.

"We zijn zeer verheugd met de komst van Jovetic", zegt Inter-eigenaar Erick Thohir over de aanwinst. "Met hem hebben we er weer een belangrijke speler bij. Hij is een dynamische aanvaller, die onze voorhoede nog beter maakt dan hij al was. Roberto Mancini zal het beste in hem naar voren halen", denkt de president van de Milanese club.