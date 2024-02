Sampdoria krijgt pak slaag, West Ham volgt voorbeeld Ajax

Sampdoria kan een vervolg in de kwalificaties voor het hoofdtoernooi van de Europa League al uit het hoofd zetten. De Italianen gingen in de thuiswedstrijd tegen het Servische FK Vojvodina zwaar onderuit: 0-4.

Al in de vierde minuut zette Mirko Ivanic de bezoekers op voorsprong. In het eerste kwartier na de pauze liep de score op tot 0-3. Aleksandar Stanisavljevic en Ognjen Ozegovic waren trefzeker. Laatstgenoemde legde in de slotfase tevens de eindstand vast. Door het pak rammel staat Sampdoria in de return voor een vrijwel onmogelijke opdracht om alsnog de play-offs te bereiken.

West Ham United volgde het slechte voorbeeld van Ajax. De Engelse club gaf - evenals Ajax een dag eerder in de Champions League - tegen het Roemeense Astra Ploiesti een 2-0 marge uit handen. Enner Valencia en Mauro Zarate bezorgden West Ham een comfortabele voorsprong, maar een rode kaart voor James Collins liet het duel kantelen. Door doelpunten van Fernando Boldrin en Angelo Ogbonna sleepte Astra alsnog een remise uit het vuur.

Standard Luik won op eigen veld met 2-1 van Zeljeznicar. Dankzij een eigen doelpunt van Aleksandar Kosoric namen de Belgen in de eerste helft de leiding. Nog voor de pauze verdubbelde Anthony Knockaert de marge. In de tweede helft scoorde Ognjen Delmic een belangrijk uitdoelpunt voor de Bosniërs.

Borussia Dortmund boekte onder leiding van de nieuwe trainer Thomas Tuchel een bescheiden overwinning in de uitwedstrijd tegen Wolfsberger AC: 0-1. Jonas Hoffmann werd in Oostenrijk matchwinner met zijn doelpunt in de veertiende minuut.