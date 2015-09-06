Twente-middenvelder Gutiérrez op schot voor Chili

Felipe Gutiérrez heeft een belangrijke rol voor zijn rekening genomen bij Chili in de oefeninterland tegen Paraguay. Mede door twee doelpunten van de middenvelder van FC Twente zegevierde de thuisploeg met 3-2.

Gutiérrez brak de ban al in de achtste minuut. Pas na de hervatting kreeg het publiek meer treffers te zien. In een tijdsbestek van drie minuten bezorgden Jonathan Fabbro en Jorge Benítez de Paraguayanen een 1-2 marge. Na ruim een spelen tekende Gutiérrez voor de gelijkmaker, waarna Alexis Sánchez het duel besliste.

Voorafgaand aan de wedstrijd ontstond er in het Chileense kamp onrust door Arturo Vidal. De sterspeler verliet het trainingskamp naar eigen zeggen wegens privé-omstandigheden, al verschenen er ook andere verhalen in de media. Mede door de afwezigheid van Vidal had Gutiérrez weer eens een basisplaats.

Het was de eerste wedstrijd van Chili sinds de winst van de Copa América begin juli en ook direct het laatste oefenduel voor de start van de WK-kwalificatie. Op 8 oktober wacht een thuisduel met Brazilië.