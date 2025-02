Ancelotti was direct overtuigd na belangstelling Bayern

Carlo Ancelotti zit vanaf volgend seizoen op de bank bij Bayern München. De Italiaanse oefenmeester tekende een contract tot medio 2019 bij de grootste club uit Duitsland. Hij reageerde via Twitter op zijn nieuwe baan.

Ancelotti werd sinds zijn ontslag bij Real Madrid – afgelopen zomer – in verband gebracht met clubs als Liverpool en Chelsea. Toch bestond er voor hem geen enkele twijfel. "Het is een grote eer voor mij om komend seizoen onderdeel te zijn van Bayern München. Toen de club interesse toonde, was er voor mij ook geen enkele andere club meer aan de orde", liet Ancelotti weten.

"Ik wens Bayern München en mijn vriend Josep Guardiola al het goede toe voor de rest van het seizoen. Mij rest voor nu alle fans van Bayern fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar te wensen", sloot Ancelotti af.

Guardiola besloot zijn contract bij Bayern München niet te verlengen. De 44-jarige trainer maakt het seizoen wel af in Beieren.