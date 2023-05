Club Brugge neemt na rust afstand van Kortrijk

Club Brugge heeft het kalenderjaar 2015 op positieve wijze afgesloten. De ploeg van Michel Preud'homme vloerde KV Kortrijk op tweede kerstdag met 1-4. Voor Brugge was het resultaat zeer welkom, na twee nederlagen op rij.

Ook tegen Kortrijk had Club Brugge het lastig, want pas na rust nam de topclub afstand van Kortrijk. De bezoekers speelden ruim een uur met een man meer, maar namen pas na de pauze afstand van de middenmoter. Het scoorde in de tweede helft drie keer, waardoor er uiteindelijk toch een ruime overwinning geboekt werd.

Brugge staat momenteel op de tweede plaats in de Belgische Pro League.