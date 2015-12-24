Liverpool plukt middenvelder weg bij superieur Rode Ster

Liverpool heeft zich versterkt met . De 19-jarige middenvelder wordt overgenomen van Rode Ster Belgrado, zo heeft de Servische club woensdag bekendgemaakt via de officiële kanalen. Met de deal is ruim 6 miljoen euro gemoeid.

Grujic meldt zich pas op 1 juli 2016 bij Liverpool. De Engelse club laat hem het lopende seizoen op huurbasis afmaken bij Rode Ster Belgrado. Volgens die club waren ook Anderlecht en VfB Stuttgart in de markt voor de Serviër, die dit seizoen in 22 wedstrijden vijf keer scoorde. "Rode Ster Belgrado had graag gewild dat Marko Grujic hier nog tien jaar gespeeld zou hebben, maar vanwege de financiële situatie van de club hebben we een andere beslissing moeten nemen", meldt de club.

Rode Ster Belgrado gaat met maar liefst 25 punten voorsprong aan kop in de Servische liga