Kramer opgewacht door agressieve supporter

Feyenoord wist afgelopen zondag eindelijk weer eens een overwinning te boeken in de Eredivisie. De Rotterdammers pakten drie punten tegen FC Utrecht, dat in Stadion Galgenwaard met 1-2 verslagen werd. Na afloop van het duel werd spits bij de catacomben opgewacht door een agressieve supporter.

De Telegraaf meldt dat Kramer uitgescholden werd door de desbetreffende man en de confrontatie niet uit de weg wilde gaan. De spits werd onlangs ook al bij zijn eigen huis bedreigd door eigen supporters. Uiteindelijk besloot de Feyenoorder wijselijk richting kleedkamer te gaan.

In de kleedkamer trof Kramer en uiterst vrolijke sfeer aan. "En dat was leuk. We kunnen eindelijk weer naar boven kijken. Ik hoop dat we donderdag nog een mooie stap kunnen zetten", doelt de spits op de clash met AZ in de halve finale van de KNVB beker.