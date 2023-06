Veltman: "Als ik favoriet moet aanwijzen, dan is het Ajax"

De Klassieker van zondag staat voor zowel Ajax als Feyenoord vooral in het teken van eerherstel. Zo wist Ajax al twee duels op rij niet te winnen en gaf het afgelopen weekend een 2-0 voorsprong uit handen. Feyenoord verloor zelfs de laatste vijf competitieduels. Ajax-verdediger Joël Veltman weet dat beide ploegen niet in topvorm zijn en ziet daarom geen echte favoriet.

Op de site van Ajax werd de verdediger gevraagd naar de grootste kanshebber op de zege. "Dat vind ik moeilijk te zeggen. Maar als ik een favoriete ploeg moet aanwijzen, dan zijn wij het." Veltman weet dat Feyenoord deze week tegen Roda JC met vijf verdedigers aantrad. "Ze hebben de laatste wedstrijd vijf verdedigers opgesteld omdat ze veel tegengoals kregen. Wellicht doen ze het zondag weer, maar het kan ook zijn dat ze met vier verdedigers en gewoon drie aanvallers beginnen. Het wordt afwachten waar de ruimtes komen te liggen."

Veltman is ontevreden over het spel van Ajax in de laatste weken. "Je hebt altijd een fase dat het wat minder gaat en die hebben wij nu. En dan speel je twee keer gelijk. Het liefst wil je net zoals tegen Vitesse en ADO Den Haag met 1-0 winnen, maar het zat er een beetje aan te komen dat er ook wedstrijden zouden volgen waarin het niet meezat. Ons spel was niet overtuigend."

Afgelopen zondag gaf Ajax bij Roda een 0-2 voorsprong uit handen. De ploeg uit Limburg scoorde in blessuretijd de gelijkmaker. "Zoiets doet toch wat met je. Het is voor iedereen zaak om in de spiegel te kijken en dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. We mogen de teugels niet laten vieren en moeten er voortaan alles aan doen tot de 95ste minuut."