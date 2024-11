Barça-voorzitter: "We onderhandelen niet over Neymar"

Neymar werd de afgelopen tijd regelmatig in verband gebracht met interesse van andere clubs, waaronder Paris Saint-Germain. Volgens Josep Maria Bartomeu is een transfer echter niet aan de orde. "We hebben geen enkele intentie om met welke club dan ook te onderhandelen."

Dat zei de voorzitter van FC Barcelona tegenover Globo Esporte. "We zullen geen toestemming geven om te onderhandelen over Neymar. Hij zal bij Barcelona blijven spelen." Zijn contract biedt overigens wel een uitkomst om Neymar zonder tussenkomst van Barça over te nemen. Daarvoor moeten de clubs de gelimiteerde transfersom in zijn contract op tafel leggen en overeenstemming met Neymar zelf bereiken.

Bartomeu ging ook in op de hoogte van de transfersom die Barcelona voor Neymar betaalde toen hij overkwam van Santos. Eerst werd 57 miljoen genoemd, maar het bleek om 82 miljoen te gaan. "Barcelona heeft een groot aandeel in de Braziliaanse markt en daarom zijn er veel contracten gesloten met de vader van Neymar die ons geld kostten, op het gebied van marketing en scouting bijvoorbeeld."