KNVB verheugd met verzachting drievoudige straf

De KNVB juicht het besluit van FIFA-spelregelcommissie IFAB om de drievoudige straf te verzachten absoluut toe, zo laat de voetbalbond weten via zijn officiële kanalen. Door het besluit krijgt een speler die in het strafschopgebied een scoringskans van de tegenstander ontneemt naast een penalty tegen niet meer automatisch een rode kaart en een schorsing.

De regel wordt vanaf 1 juni ingevoerd, tot tevredenheid van de KNVB. De Nederlandse bond zette zich al lange tijd in voor verandering. "Dit is een eerste stap in de goede richting", zegt hoofd scheidsrechterszaken Dick van Egmond. "Het is een goede zaak dat 'lichte' overtredingen waarmee in het strafschopgebied een scoringskans wordt ontnomen, met geel worden bestraft. We gaan komend jaar ervaring opdoen met de nieuwe regel en onze arbitrage instrueren. Aan het einde van het jaar evalueren we."

De KNVB hoopt dat de regels in de toekomst nog verder worden verlicht. "Nu levert een handsbal, een duw of vasthouden naast de strafschop nog steeds een rode kaart en een schorsing op", stelt Van Egmond.