Vermeer over vuurwerk: "Liet me niet gek maken"

De finale van het toernooi om de KNVB Beker moet altijd een mooi voetbalfeest zijn. Dat was het zondag ook. In een prachtige sfeer ontdeed Feyenoord zich met 2-1 van FC Utrecht in De Kuip. Toch was er wel een smetje te vermelden: een paar keer werd er vuurwerk op het veld gegooid door een deel van de Utrecht-supporters. FCUpdate.nl sprak erover met , die voor het bewuste vak stond.

Vermeer maakte de bekerfinale van twee jaar geleden (PEC Zwolle-Ajax, 5-1) ook mee en weet nog goed dat er toen ook vuurwerk op het veld gegooid werd. Hoewel het toen veel serieuzer was, was het dit keer ook raak. "Ik ben door het verleden natuurlijk wel iets gewend, maar het is natuurlijk niet leuk. Ik liet me er niet door gek maken", reageert Vermeer.

De Feyenoord-keeper werd een keer zelfs bijna geraakt. "Ja, dat klopt. Toen liep ik ook naar de lijnrechter (de vijfde of zesde official, red.) toe. Ik zei dat het voor mij bedoeld was en dat ze het een beetje in de gaten moesten houden. Maar ik word er niet gek van", herhaalt Vermeer, die niet wilde dat de eindstrijd gestaakt zou worden. "Nee, ik voelde me niet bedreigd. Maar je ziet het niet aankomen en je ziet opeens iets voorbij vliegen. Je denkt dan 'het zal toch niet weer zo zijn?'. Gelukkig bleef het maar bij een paar keer."

Utrecht-verdediger reageerde ook op het gegooide vuurwerk. "Dat was niet zo slim. Het was ook gewoon niet handig, want het kostte tijd en we stonden achter. Ik snap de gedachte erachter niet", aldus Letschert.

