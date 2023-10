'Complete' spits vijfde zomeraanwinst voor FC Oss

FC Oss heeft weer een slag geslagen op de transfermarkt. In navolging van Nassir el Aissati (FC Utrecht), Dominique Kivuvu (Progresso Associação Sambizanga), Justin Mathieu (Willem II) en Thijs van Pol (VV Gemert) een nieuwe speler aangetrokken. komt over van FC Eindhoven.

De 23-jarige aanvaller gaat voor één jaar tekenen bij Oss, met een optie voor nog een seizoen. Na veertig Jupiler League-wedstrijden en twaalf doelpunten vertrekt het jeugdproduct van Ajax dus bij Eindhoven. "Ik wil hier gaan knallen. Van de gesprekken met Peter Bijvelds en François Gesthuizen heb ik veel energie gekregen. Het voelde goed. Ik geloof in de clubs aanpak en in een mooi seizoen. Er zijn goede spelers gehaald en we hebben de nodige ervaring in huis met jongens als Joep van den Ouweland, Dominique Kivuvu, Lorenzo Piqué, Jochem Jansen en Istvan Bakx", zegt Boere op de clubwebsite.

Coach François Gesthuizen ziet het absoluut zitten in Boere. "Ik ben gecharmeerd van Tom. Hij is een aanspeelpunt, balvast, loert slim op steekpasses en kan zelf een kans creëren. Een complete speler. Daarnaast heeft Tom het juiste karakter. Ik heb gemerkt dat hij een enorme drive heeft. Hij heeft een goede opleiding gehad en stond bij FC Eindhoven vaak in de basis. Zij draaien toch al een paar jaar mee in de top van de Jupiler League."