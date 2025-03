Chelsea verkoopt Djilobodji voor 9,5 miljoen euro

Zonder ook maar één minuut te spelen in de Premier League is alweer vertrokken bij Chelsea. De 27-jarige verdediger uit Senegal verlaat Stamford Bridge om bij Sunderland aan de slag te gaan. Met de deal is een kleine 9,5 miljoen euro gemoeid.

Chelsea nam Djilobodji afgelopen zomer voor 3,5 miljoen euro over van Nantes, maar deed nooit een beroep op hem. In de tweede helft van het afgelopen seizoen kwam de Afrikaan op huurbasis uit voor Werder Bremen, waar hij een vaste waarde was. Djilobodji speelde veertien wedstrijden in de Bundesliga en kwam daarin twee keer tot scoren. Eén van zijn goals was de winnende treffer tegen Eintracht Frankfurt, waarmee hij Werder behoedde voor het spelen van nacompetitie.

Djilobodji heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij Sunderland.