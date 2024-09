Gehrt naar Denemarken, Yacob verlengt bij WBA

Na drie seizoenen in Nederland gaat aan de slag in Denemarken. De middenvelder heeft zich verbonden aan FC Helsingør, een club die uitkomt op het tweede niveau. Dat is donderdag wereldkundig geworden.

De 24-jarige Gehrt speelde van 2013 tot de zomer van dit jaar voor ADO Den Haag. Aanvankelijk maakte de Deen een prima indruk in de Hofstad, maar het laatste seizoen stond hij door een zware blessure lang buitenspel. In augustus besloten ADO en de speler het contract te verscheuren.

Yacob langer bij West Brom

Ondertussen heeft een nieuw contract getekend bij West Bromwich Albion. De middenvelder, die al 129 keer voor de club speelde, heeft zijn verbintenis verlengd tot de zomer van 2018.