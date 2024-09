Jordi Cruijff verklapt: "Mijn vader had nog vier wensen"

Jordi Cruijff denkt dat de vier wensen die vlak voor zijn overlijden nog had, zullen uitkomen. Een die al in vervulling is gegaan was de samenwerking van zijn foundation met FC Barcelona.

"Mijn vader had nog vier wensen en het begint er steeds meer naar uit te zien dat ze alle vier in vervulling gaan. Vlak voor zijn dood zette hij nog zelf zijn handtekening onder een samenwerkingscontract tussen de voetbalclub Barcelona en zijn foundation. Die eerste wens die werd vervuld", schrijft Jordi Cruijff in zijn column voor De Telegraaf.

"Deze week besloten ook FC Barcelona en de Cruyff Institute for Sportstudies tot een langdurige samenwerking. Daarmee gaat zijn tweede wens in vervulling", gaat hij verder. "Binnenkort gaat zijn derde wens in vervulling. Ik heb deze week de voordruk van zijn biografie gelezen en het is net of ik mijn vader weer thuis in de woonkamer hoor praten. Dat is wel even slikken."

Over de vierde wens wil Cruijff niet al te veel kwijt. "Ik heb er alle vertrouwen in dat die ook gaat lukken."