PSV'er Moreno helpt Mexico aan zege in WK-kwalificatie

Bij rust stond Mexico vannacht (Nederlandse tijd) nog met 1-0 achter tegen El Salvador, maar de ploeg van Juan Carlos Osorio wist het WK-kwalificatieduel uiteindelijk met 1-3 te winnen. Dat lukte mede dankzij een treffer van PSV-speler .

De verdediger scoorde na rust de gelijkmaker, door uit een vrije trap van dichtbij de bal in het doel te werken. Daarna liep Mexico uit naar een 1-3 zege op El Salvador. Moreno was niet de enige speler van PSV die in de basis stond, ook Andrés Guardado had een plaats bij de eerste elf. Mexico staat na vijf speelronden bovenaan in Groep A van de CONCACAF.

Net als Mexico boekte ook de Verenigde Staten een zege in de WK-kwalificatie. In Groep B werd er mede dankzij een rake strafschop van met 6-0 gewonnen van Saint Vincent en de Grenadines.