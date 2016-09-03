Live voetbal 3

PSV'er Moreno helpt Mexico aan zege in WK-kwalificatie

Remco
3 september 2016, 10:16   Bijgewerkt: 11:11

Bij rust stond Mexico vannacht (Nederlandse tijd) nog met 1-0 achter tegen El Salvador, maar de ploeg van Juan Carlos Osorio wist het WK-kwalificatieduel uiteindelijk met 1-3 te winnen. Dat lukte mede dankzij een treffer van PSV-speler Héctor Moreno.

De verdediger scoorde na rust de gelijkmaker, door uit een vrije trap van dichtbij de bal in het doel te werken. Daarna liep Mexico uit naar een 1-3 zege op El Salvador. Moreno was niet de enige speler van PSV die in de basis stond, ook Andrés Guardado had een plaats bij de eerste elf. Mexico staat na vijf speelronden bovenaan in Groep A van de CONCACAF.

Net als Mexico boekte ook de Verenigde Staten een zege in de WK-kwalificatie. In Groep B werd er mede dankzij een rake strafschop van Jozy Altidore met 6-0 gewonnen van Saint Vincent en de Grenadines.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

El Salvador - Mexico

1 - 3
Gespeeld op 3 sep. 2016
Competitie: WK Kwalificatie Concacaf
Seizoen: 2018 Russia

Meer info

Héctor Moreno

Héctor Moreno
Leeftijd: 38 jaar (17 jan. 1988)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Monterrey
24
0
2023/2024
Monterrey
23
0
2022/2023
Monterrey
36
1
2021/2022
Monterrey
23
0

Meer info

