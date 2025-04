Robben voegt zich zondag weer bij groep bij Bayern

Arjen Robben kan zich langzaam maar zeker gaan opmaken voor zijn rentree bij Bayern München. De Nederlandse vleugelaanvaller revalideert momenteel nog van een spierblessure, maar zal komende zondag weer met de groep meetrainen. Dat geldt ook voor , die de afgelopen weken ook apart trainde vanwege zijn op het EK opgelopen spierblessure.

"Ze hebben deze week goed individueel getraind", zegt Carlo Ancelotti, de coach van Bayern, in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Schalke 04 van vrijdagavond over Robben en Boateng. De Italiaanse trainer is ook positief gestemd over de fysieke gesteldheid van , en Douglas Costa. Laatstgenoemde kan na een hardnekkige hamstringblessure weer voor het eerst opdraven bij de Duitse recordkampioen.

Werder Bremen werd in de eerste wedstrijd van het seizoen met 6-0 afgedroogd door Bayern.