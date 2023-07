Cazorla zinspeelt op nieuw contract bij Arsenal

Santi Cazorla steekt niet onder stoelen of banken dat hij zijn contract bij Arsenal graag zou verlengen. Zijn verbintenis loopt volgend jaar zomer af, maar als het aan de Spaanse creatieveling, wordt deze snel verlengd.

"Ik ben hier gelukkig. Ik krijg het vertrouwen van de manager en mijn teamgenoten en voel me belangrijk", zegt de 31-jarige Cazorla tegen Cadena SER. "Als de club mij een nieuw contract aanbiedt, dan onderteken ik hem meteen. Ik ben namelijk zeer blij bij deze geweldige club", aldus de Spaanse international.

Cazorla, die dit seizoen twee keer scoorde in zeven optredens, werd in 2012 door Arsenal weggeplukt bij Malaga. Hij werd afgelopen zomer in verband gebracht met Atlético Madrid, maar bleef dus in het Emirates Stadium. "Atlético is natuurlijk wel een geweldige club. Kijk maar naar hun resultaten en coach Diego Simeone. Twee Champions League-finales en het Spaanse kampioenschap haal je niet zomaar", besluit Cazorla.