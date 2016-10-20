Recordaankoop Ayew terug op trainingsveld West Ham

is terug op het trainingsveld van West Ham United. De aanvaller kwam afgelopen zomer voor een recordbedrag van ruim twintig miljoen euro over van Swansea City. Ayew viel geblesseerd uit tijdens het openingsduel van het seizoen met Chelsea (2-1 nederlaag).

De Ghanese aanvaller kampte met een spierblessure, maar een operatie bleek niet noodzakelijk. Ayew keerde terug naar oud-werkgever Olympique Marseille om zich daar door een specialist te laten behandelen. "Ayew is weer volledig in training", zo laat clubdokter Stijn Vandenbroucke weten op de officiële website van de Premier League-club.

"André heeft de laatste tijd hard gewerkt om weer fit te worden en sloot maandag aan bij de groepstraining. Zijn fitheid verbetert elke dag en we hopen hem snel weer in actie te zien." West Ham kan Ayew goed gebruiken. De Londenaren staan op een teleurstellende vijftiende plek in de competitie en wonnen pas twee van de acht wedstrijden.