Live voetbal

Recordaankoop Ayew terug op trainingsveld West Ham

20 oktober 2016, 09:42
0 reacties
Photo of Robin
Robin | Redacteur

André Ayew is terug op het trainingsveld van West Ham United. De aanvaller kwam afgelopen zomer voor een recordbedrag van ruim twintig miljoen euro over van Swansea City. Ayew viel geblesseerd uit tijdens het openingsduel van het seizoen met Chelsea (2-1 nederlaag).

De Ghanese aanvaller kampte met een spierblessure, maar een operatie bleek niet noodzakelijk. Ayew keerde terug naar oud-werkgever Olympique Marseille om zich daar door een specialist te laten behandelen. "Ayew is weer volledig in training", zo laat clubdokter Stijn Vandenbroucke weten op de officiële website van de Premier League-club.

"André heeft de laatste tijd hard gewerkt om weer fit te worden en sloot maandag aan bij de groepstraining. Zijn fitheid verbetert elke dag en we hopen hem snel weer in actie te zien." West Ham kan Ayew goed gebruiken. De Londenaren staan op een teleurstellende vijftiende plek in de competitie en wonnen pas twee van de acht wedstrijden.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

André Ayew

André Ayew
NAC Breda
Team: NAC
Leeftijd: 36 jaar (17 dec. 1989)
Positie: A (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NAC
13
1
2024/2025
Le Havre
27
4
2023/2024
Le Havre
19
5
2022/2023
Nottm Forest
13
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
15
Leeds
33
-7
39
16
Nottm Forest
33
-9
36
17
West Ham
32
-17
32
18
Spurs
33
-11
31
19
Burnley
33
-33
20

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws