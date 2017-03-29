Brazilië vloert Paraguay en is al zeker van WK-ticket

Het evenement begint pas over 14,5 maand, maar Brazilië is al zeker van deelname aan het WK 2018 dat in Rusland wordt gehouden. De vijfvoudig wereldkampioen, op alle voorgaande twintig edities van de mondiale titelstrijd present, kwalificeerde zich dinsdag (lokale tijd) met een 3-0 thuiszege op Paraguay voor de eindronde.

Bij rust leidde Brazilië met 1-0 tegen Paraguay. Philippe Coutinho opende in de 34ste minuut de score voor de Goddelijke Kanaries. Op aangeven van Marcelo was Neymar in de 64ste minuut verantwoordelijk voor de 2-0, vier minuten voor tijd nam Marcelo zelf de 3-0 voor zijn rekening in de Arena Corinthians in Sao Paulo.

De top-vier van het Zuid-Amerikaanse kwalificatietraject plaatst zich rechtstreeks voor het WK, de nummer vijf speelt play-offs. Brazilië gaat stevig aan kop met 33 punten. Nummer vijf Argentinië, dat onderuit ging bij Bolivia, heeft met nog vier speelrondes te gaan elf punten achterstand en kan in theorie dus nog passeren. Maar omdat de naaste belagers van Brazilië ook nog een aantal onderlinge duels spelen, kan dat land niet meer door drie teams worden gepasseerd.

De strijd om de resterende tickets is bijzonder spannend. Met 24 punten staat Colombia op de tweede plaats, gevolgd door Uruguay, Chili (beide 23 punten), Argentinië (22), Ecuador (20), Peru en Paraguay (beide 18).

Colombia was met 0-2 te sterk voor Ecuador, door treffers van James Rodríguez en Juan Cuadrado. Chili versloeg Venezuela na een bliksemstart op eigen veld met 3-1. Dankzij Alexis Sánchez en Esteban Paredes (2) stond de Zuid-Amerikaans kampioen binnen 22 minuten al met 3-0 voor. Ondanks een voorsprong ging Uruguay onderuit bij Peru. Paolo Guerrero en Edison Flores zorgden namens het thuisland voor de ommekeer (2-1).