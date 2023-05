Jardim: "Over twee wedstrijden is onze kwalificatie terecht"

Leonardo Jardim noemt de kwalificatie van zijn club AS Monaco voor de kwartfinale van de Champions League terecht. De Franse club verloor drie weken geleden de eerste ontmoeting met Manchester City in de achtste finales met 5-3, maar zette dat woensdag in het eigen Stade Louis II recht met een 3-1 overwinning.

"Ik heb de heenwedstrijd twee of drie keer teruggezien en volgens mij was de 5-3 geen terechte uitslag, we betaalden een te hoge prijs voor de kleine foutjes die we maakten", aldus Jardim bij het Franse BeIn Sports. "Over twee wedstrijden gezien denk ik dat de plaatsing verdiend is. We zijn er heel blij mee. Het is de tweede keer in korte tijd dat we zover komen in dit toernooi. Dat is een kleine erkenning voor ons werk."

"We hebben vanavond een goede eerste helft gespeeld, waarin onze laatste linie 'hoog' stond", vervolgt Jardim. "In de tweede helft hadden we het moeilijker, maar we moesten druk blijven zetten. Als je Manchester City namelijk de bal gunt, graaf je je eigen graf."