Schweinsteiger direct belangrijk voor Chicago Fire

Bastian Schweinsteiger heeft direct zijn waarde bewezen voor Chicago Fire. De Duitser maakte afgelopen week de overstap van Manchester United naar de club in de Verenigde Staten. Tijdens zijn eerste wedstrijd was hij direct trefzeker.

Chicago Fire speelde in de nacht van zaterdag op zondag tegen Montréal Impact. Al na zeventien minuten tekende Schweinsteiger voor zijn eerste doelpunt in de Major League Soccer. Hij kopte de bal achter doelman Evan Bush en zorgde zo voor de openingstreffer.

Na rust wist Montréal Impact tweemaal te scoren waardoor de ploeg er met de winst vandoor leek te gaan. Luis Solignac redde echter in blessuretijd alsnog een punt voor Chicago. Michael de Leeuw kwam als invaller het veld in, maar moest een kwartier later geblesseerd weer naar de kant.