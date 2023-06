Van Breukelen deed 'mooie ronde': "Goede gesprekken"

Hans van Breukelen was de afgelopen weken veelvuldig op pad voor de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. De technisch directeur van de KNVB sprak met directeuren van Nederlandse clubs, spelers van het Nederlands elftal en twee kandidaten voor de vacante positie van bondscoach van Oranje. Henk ten Cate en Dick Advocaat zijn de twee grootste gegadigden om de eindverantwoordelijke te worden bij de nationale ploeg.

In gesprek met Voetbal International gaat Van Breukelen in op de situatie. "Ik heb een mooie ronde gedaan en goede gesprekken gevoerd. We gaan nu alles laten bezinken", zegt de technisch directeur van de KNVB, die eerst in Abu Dhabi op bezoek ging bij Ten Cate en vervolgens in Instanbul op visite ging bij Advocaat. Laatstgenoemde lijkt de belangrijkste kandidaat te zijn als het gaat om de opvolging van de ontslagen Danny Blind.

Van Breukelen stelt dat het geen rol speelt dat Advocaat het Nederlands elftal afgelopen jaar prompt de rug toekeerde, terwijl er beweerd wordt dat hem dat niet in dank afgenomen werd in de spelersgroep. "Het gaat niet om mij, het gaat om wat het beste is voor het Nederlands elftal. Ik vaar mijn eigen koers en ben een open boek in de gesprekken die ik voer", aldus Van Breukelen.

De 'td' van de KNVB heeft een positief gevoel overgehouden aan de gesprekken met Ten Cate en Advocaat. "Wat we hebben besproken, blijft onder ons. Dat doet me goed. We gaan als professionals met elkaar om", geeft Van Breukelen aan. Ten Cate heeft al aangegeven dat hij absoluut openstaat voor de functie bij Oranje.