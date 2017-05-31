Zaakwaarnemer Lukaku: "Bij de juiste club mag hij weg"

Ronald Koeman liet afgelopen seizoen al een paar keer weten het liefst bij Everton te houden. Volgens zijn zaakwaarnemer Mino Raiola zijn er echter voorwaarden afgesproken waardoor de aanvaller in de zomer toch een transfer kan maken.

Lukaku is bij Everton nog in het bezit van een contract tot medio 2019. De Belg kon dit seizoen bijtekenen, maar die deal ging niet door. Met zijn goede prestaties dit seizoen, trok Lukaku de aandacht van diverse Europese topclubs. Een transfer is deze zomer dan ook niet uit te sluiten. "Lukaku is beloofd dat wanneer bepaalde clubs aankloppen, hij mag vertrekken. We zijn nu nog met niemand in gesprek, maar gezien de markt denk ik dat dat snel gebeurt", zegt Raiola in gesprek met TalkSPORT.

De zaakwaarnemer stelt dat de band tussen Everton en Lukaku goed is en dat er goede afspraken zijn gemaakt over een eventuele transfer. "Als Everton de juiste transfersom krijgt en het de juiste club is voor Romelu dan denk ik dat hij de stap wil gaan maken."