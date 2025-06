Ibrahimovic heeft clubs voor het uitkiezen na United-exit

Over interesse heeft vooralsnog niet te klagen. De 35-jarige Zweed is door zijn vertrek bij Manchester United, dat de optie in zijn contract niet lichtte, op zoek naar een nieuwe werkgever. Volgens Mino Raiola zijn er veel clubs geïnteresseerd in de routinier.

"Heel veel clubs hebben interesse in hem", geeft de excentrieke zaakwaarnemer aan tegen ESPN. "Dan heb ik het bijvoorbeeld over clubs uit Amerika, maar ook de Italiaanse competitie is een optie. Napoli? Alles is mogelijk, maar ik verwacht niet dat zijn toekomst bij die club ligt."

De 35-jarige spits is momenteel nog herstellende van een knieblessure, die hem onder meer de Europa League-finale tegen Ajax kostte.