PSV neemt jonge linksback Paal mee naar Kroatië

behoort tot de selectie van PSV voor de return tegen NK Osijek in de derde voorronde van de Europa League. De 20-jarige speler doorliep de jeugdopleiding van de Eindhovense club en speelde in de voorbereiding enkele keren mee als linksback. Daarbij maakte hij een goede indruk op coach Phillip Cocu. Paal is ook als middenvelder inzetbaar.

Cocu heeft 21 spelers opgeroepen voor de wedstrijd in Kroatië. De Brabanders moeten donderdag in het Balkanland de 0-1 thuisnederlaag van vorige week zien goed te maken om de vierde en laatste voorronde van de Europa League te bereiken. Het duel begint om 20.45 uur.

De volledige selectie van PSV: Zoet, Koopmans, Van Osch, Luckassen, Isimat, Arias, Schwaab, De Wijs, Brenet, Hendrix, De Jong, Pereiro, Lozano, Pröpper, Bergwijn, Van Ginkel, Lammers, Locadia, Rosario, Ramselaar, Paal.