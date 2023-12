Van der Gaag: "Ik miste na rust vooral de bezieling"

Excelsior ging zondag met 3-1 onderuit op bezoek bij FC Utrecht. Mitchell van der Gaag zag zijn ploeg in de eerste helft redelijk voor de dag komen, maar na rust ging het vervolgens mis. De trainer miste vooral bezieling aan de kant van Excelsior.

"Ik was tevreden over wat we in de eerste helft lieten zien", begint Van der Gaag op de website van Excelsior. "Met de kopbal van Jurgen Mattheij kregen we de eerste kans, maar daarna kregen we op knullige wijze de 1-0 tegen. Daarna zagen we de dingen die we graag willen zien, wat resulteerde in een aantal goede kansen."

De trainer zag na rust vooral een verschil in de beleving van zijn ploeg. "We hoopten in de tweede helft zo verder te gaan, maar helaas was er weinig meer van terug te zien. Bij de 2-0 stapten drie spelers verkeerd uit, al schoot hij die bal natuurlijk fantastisch binnen en de 3-0 viel uit een corner. Ik miste na rust de bezieling die we de laatste weken wel hadden en dat moet een goede leerschool zijn voor ons", stelt de trainer, die Excelsior naar de tiende plaats ziet zakken.