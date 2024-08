Schalke en Gladbach schieten weinig op met gelijkspel

De confrontatie tussen Schalke 04 en Borussia Mönchengladbach is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Het verschil op de ranglijst tussen de nummers drie en vier van de Bundesliga blijft dus hetzelfde. Schalke heeft nog altijd één punt meer.

Schalke kon bij winst over RB Leipzig, dat gelijkspeelde tegen Mainz 05, heen op de ranglijst. Mönchengladbach zou bij winst in punten gelijk komen met de huidige nummer twee. De thuisploeg kwam na 24 minuten spelen op voorsprong dankzij een doelpunt van Christoph Kramer. Hij schoot raak op aangeven van Matthias Ginter. Kort daarna leek de score te verdubbelen, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

De thuisploeg kreeg daarna nog enkele kansen om de score uit te breiden, maar slaagde daar niet in. Met iets meer dan een uur op de klok viel vervolgens de gelijkmaker. werkte de bal ongelukkig in eigen doel. In het laatste gedeelte van de wedstrijd waren er nog kansen voor beide ploegen. Vestergaard was er nog dichtbij, maar hij zag zijn kopbal naast gaan. Zo bleef het bij 1-1.

Na vijftien speelronden is Schalke de nummer vier met 26 punten. Het verschil met koploper Bayern München bedraagt negen punten. Nummer vier Gladbach heeft één punt minder dan Schalke.