Excelsior pakt na afgekeurde goal slechts punt tegen NAC

Excelsior en NAC Breda hebben aan een zespuntenwedstrijd in Rotterdam allebei een punt overgehouden. Vermakelijk was het bij fases wel, maar gescoord werd er niet: 0-0. Daarmee zal vooral Excelsior ontevreden zijn, want direct na rust werd een zuivere treffer van Mike van Duinen onterecht afgekeurd omdat de voorzet van Stanley Elbers over de achterlijn zou zijn geweest. Vlak voor tijd had Van Duinen Excelsior alsnog op 1-0 kunnen zetten, maar de spits zag de teruggekeerde doelman Nigel Bertrams de 0-0 in stand houden.

Hoewel het verschil op de ranglijst zes punten was tussen Excelsior en NAC (25 om negentien), deden de clubs weinig voor elkaar onder. Er was eigenlijk geen enkele fase in de eerste helft waarin een van de twee ploegen echt de bovenliggende partij was. Als Excelsior een keer een kans kreeg, volgde er snel een van NAC en andersom gebeurde dat ook. Zo was het bijvoorbeeld Angelino die een schot van dichtbij via Khalid Karami over zag gaan en drie minuten later raakte Hicham Faik met een mooie uithaal de paal.

Het was een levendige openingsfase, die gevolgd werd door een fase met veel balverlies en een leuk slot van de eerste helft. Daarin dwong Luigi Bruins de teruggekeerde keeper Nigel Bertrams bij NAC tot een redding bij een vrije trap en schoot Mike van Duinen via een Bredaas been net naast. Vijf minuten voor de pauze kreeg Mounir El Allouchi nog een grote mogelijkheid om te scoren, maar uit de voorzet van de goed spelende Thierry Ambrose verdween de kopbal van de middenvelder net aan de verkeerde kant van de paal.

Het spelbeeld veranderde niet veel in de tweede helft, maar dat kwam vooral omdat scheidsrechter Danny Makkelie ten onrechte een goal van Excelsior afkeurde direct na rust. Stanley Elbers gaf voor op Mike van Duinen en die knikte keurig binnen. Volgens het arbitrale kwartet was de voorzet van Elbers over de achterlijn geweest, dus ging de treffer niet door.

Eén minuut voor tijd kon Van Duinen alsnog de held worden bij Excelsior. De aanvaller kreeg een lekker passje van Luigi Bruins en had de hoek voor het uitzoeken. Van dichtbij schoot hij echter tegen Bertrams op en dus bleef het 0-0. Daar schieten zowel Excelsior als NAC niks mee op. Excelsior moet zo nog altijd naar beneden kijken en echt afstand van de concurrentie onderin neemt NAC niet.

Opstellingen en beoordelingen*:

Excelsior: Theo Zwarthoed 5,5, Khalid Karami 6, Jurgen Mattheij 6, Wout Faes 6,5, Lorenzo Burnet 5, Hicham Faik 6, Ryan Koolwijk 6,5 (65. Jeffrey Fortes 5), Ali Messaoud 6 (54. Levi Garcia 5,5), Luigi Bruins 6,5 (90. Kevin Vermeulen -), Mike van Duinen 6, Stanley Elbers 6,5.

NAC Breda: Nigel Bertrams 7, Fabian Sporkslede 5,5, Karol Mets 5, Pablo Mari 5,5, José Angelino 5,5, Lucas Schoofs 5,5, Manu Garcia 6, Rai Vloet 5, Mounir el Allouchi 6 (69. Thomas Agyepong 5,5), Mitchell te Vrede 5 (80. Umar Sadiq -), Thierry Ambrose 6,5 (72. Giovanni Korte 5).

*Spelers moeten minimaal twintig minuten spelen om in aanmerking te komen voor een beoordeling.