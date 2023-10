FC Utrecht haalt met Guwara tweede grote aanwinst binnen

FC Utrecht heeft zich versterkt met . De 21-jarige verdediger komt over van Werder Bremen en tekent een contract voor drie seizoenen bij de Eredivisionist, met een optie voor nog een vierde jaar. Afgelopen seizoen speelde de linksback voor 1. FC Kaiserslautern in de 2. Bundesliga. Eerder maakte hij al minuten namens Darmstadt op het hoogste Duitse niveau.

Dat maakt de club uit de Domstad bekend via de officiële kanalen. De jeugdinternational van Duitsland Onder 17, 19, 20 en 21 speelde ook al mee met Werder Bremen en Darmstadt in de Bundesliga. In Utrecht zijn ze dan ook blij met hun nieuwe aanwinst. "Leon is een linksback die qua speelstijl uitstekend past in het type voetbal dat FC Utrecht ambieert", vertelt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de clubsite.

"Hij is verdedigend sterk en heeft een goede snelheid, daarbij heeft hij veel power en drive naar voren. In de ijzersterke Bundesliga en de eveneens zeer uitdagende Tweede Bundesliga deed hij de afgelopen jaren ervaring op. We zijn er trots op dat een speler met zijn kwaliteiten en potentie voor ons heeft gekozen en het vertrouwen heeft om zich bij FC Utrecht verder te kunnen ontwikkelen", aldus Zuidam.

Het is niet de eerste grote aanwinst van Utrecht deze zomer: eerder kwam al Joris van Overeem de selectie van Jean-Paul de Jong versterken. Sowieso wordt het een drukke zomer: middenvelders Zakaria Labyad en Yassin Ayoub vertrekken naar Ajax en Feyenoord. Simon Gustafson wordt juist weer nadrukkelijk gelinkt aan Utrecht.