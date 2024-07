AC Milan strikt de transfervrije Reina en Strinic

AC Milan heeft zich versterkt met (contract tot 2020) en Ivan Strinic (contract tot 2021). Het duo komt transfervrij over van respectievelijk Napoli en Sampdoria. De komst van Reina kan duiden op een (aanstaand) vertrek van de negentienjarige parel Gianluigi Donnarumma.

Volgens Football Italia zijn de transfers rond naar de Italiaanse club, die in financiële nood verkeert. De verkoop van Donnarumma zou ze de nodige financiële speelruimte geven. Omdat het de huishouding wat dat betreft niet op orde heeft, werd ze recent de straf opgelegd dat ze voorlopig niet in Europa mogen uitkomen. En dat terwijl het zich wel had gekwalificeerd voor de Europa League. Milan is wel in beroep gegaan tegen die sanctie.

In dat kader zijn de transfers van Reina en Strinic – beiden transfervrij – logisch te verklaren. Reina kan zich op korte termijn melden bij Milan, nadat het zondag werd uitgeschakeld op het WK met Spanje. Strinic speelt eerst in elk geval nog de kwartfinale in Rusland.