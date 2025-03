Aanvaller Boymans is nog clubloos: "Er is veel interesse"

De Eredivisie schiet komend weekend in gang en zeker is dat Ruud Boymans niet te bewonderen zal zijn in de eerste duels van het nieuwe seizoen. De spits is na zijn vertrek bij FC Utrecht clubloos, maar heeft niet te klagen over interesse.

Dat zegt zijn zaakwaarnemer tegen L1. De 28-jarige spits wil eerst helemaal fit worden. "Er is nog steeds veel interesse, maar hij wil eerst revalideren en dan kijken we pas verder", zegt zijn belangenbehartiger. "Zijn ambitie-niveau? Dat is moeilijk aan te geven nu, het duurt nog wel twee tot drie maanden voordat hij ergens kan aansluiten. Maar het is duidelijk dat hij een Eredivisie-spits is. Een echte nummer negen, daar heb je er maar weinig van in Nederland."

In Nederland speelde de lange aanvaller eerder voor Fortuna Sittard, VVV-Venlo, AZ, NEC en Willem II. In het seizoen 2016/2016 speelde hij een jaar voor Al-Shabab, maar zijn inbreng bij de club uit Dubai bleef beperkt.