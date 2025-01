'Ajax slijt spits Cassierra aan koploper Argentinië'

Ajax heeft een oplossing gevonden voor . De overbodige Colombiaanse aanvaller wordt voor anderhalf jaar verhuurd aan Racing Club de Avellaneda, meldt De Telegraaf. De koploper van de Argentijnse competitie heeft ook een optie tot koop bedongen.

Cassierra keerde onlangs terug naar Ajax nadat een huurperiode bij FC Groningen uitliep op een fiasco. De Colombiaan kwam tien keer in actie voor de Trots van het Noorden en wist slechts één keer te scoren in de Eredivisie. Omdat in Amsterdam ook geen plek voor hem was, zochten de Amsterdammers de voorbije tijd naar een oplossing.

Licht Racing Club de Avellaneda uiteindelijk de optie tot koop, dan ontvangt Ajax een transfersom van vier miljoen euro voor de 21-jarige aanvaller. De Amsterdammers namen Cassierra twee en een half jaar geleden nog voor een bedrag van 5,5 miljoen euro over van Deportivo Cali. In Amsterdam kwam hij in zijn eerste seizoen nog tot zeventien optredens in de Eredivisie, maar hij wist nimmer te overtuigen. Het afgelopen seizoen speelde hij zijn wedstrijden voornamelijk bij Jong Ajax.