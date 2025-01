Valverde staat ook volgend seizoen aan het roer bij Barça

Er is aan de twijfel een einde gekomen: Ernesto Valverde staat ook volgend seizoen aan het roer bij FC Barcelona. Dat heeft voorzitter Josep Maria Bartomeu laten weten aan het Spaanse SPORT. Het contract van de trainer loopt na dit seizoen af.

Valverde kwam in 2017 over van Athletic de Bilbao en won met Barcelona de landstitel, de Copa del Rey en de Supercopa. Barcelona had de optie om het aflopende contract met een jaar te verlengen en maakt gebruik van die optie. Hij staat dus ook volgend seizoen voor de groep van de topclub, waarmee hij momenteel de ranglijst van La Liga aanvoert.

"We hebben geen twijfel over het feit dat Ernesto hier ook volgend seizoen nog is", zegt Bartomeu. "We gaan op het juiste moment het gesprek met hem aan. Dat hebben we afgesproken. We hebben zeer veel vertrouwen in hem als trainer. Hij is intelligent, kent het Barcelona-systeem en hij gedraagt zich tijdens wedstrijden op de manier die wij goed vinden."