Gisteren gemist: Matavz stelt rentree uit, De Jong naar Cambuur

In de rubriek 'Gisteren gemist' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de dag daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op dinsdag 19 maart.

Reis (29) zet noodgedwongen een punt achter zijn carrière

Jonathan Reis zal niet meer op topniveau terugkeren als voetballer. De 29-jarige Braziliaanse spits legt zich neer bij het feit dat zijn rechterknie het niet meer toelaat om op hoog niveau te voetballen. Hij streek vorige week nog neer bij het Indonesische Bhayangkara FC, maar moest de oud-PSV'ers al snel zijn conclusies trekken "Ik heb mijn laatste wedstrijd een jaar geleden gespeeld. Het gaat hem niet meer worden", aldus Reis.

'SC Cambuur presenteert woensdag Henk de Jong'

SC Cambuur gaat trainer Henk de Jong en diens assistent Sandor van der Heide woensdagmiddag presenteren. Het Friese tweetal keert daarmee terug op het oude nest, nadat De Jong eerder te kennen had gegeven wegens privéomstandigheden te vertrekken bij zijn huidige werkgever De Graafschap. Naar verluidt tekent De Jong voor drie jaar in Leeuwarden.

Matavz moet verwachte rentree bij Vitesse toch nog uitstellen

Tim Matavz is voorlopig nog niet in het geel-zwart van Vitesse te bewonderen. De Sloveen zou woensdag in de oefenwedstrijd tegen sc Heerenveen zijn rentree maken, maar hierdoor gaat een streep en wordt zijn terugkeer uitgesteld. Matavz is sinds eind september uitgeschakeld door een kuitbeenbreuk.

PEC Zwolle roept Rick Dekker op matje naar aanleiding van carnavalsoutfit

Rick Dekker heeft zich in een gesprek met Gerard Nijkamp, technisch directeur bij PEC Zwolle, moeten verantwoorden voor een foto die zijn partner op Instagram plaatste. Dekker was daarop te zien in een carnavalsoutfit, die niet bij iedereen in even goede aarde viel.

Cillessen genoot van Ajax: "Fantastisch, juichend op de bank"

Ook Jasper Cillessen genoot van de galavoorstelling die Ajax weggaf in Madrid tegen Real. De doelman van Barcelona is trots op zijn oude club. Cillessen bereidt zich met Oranje in Zeist voor op de EK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Duitsland.