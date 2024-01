Schalke en Stevens winnen eindelijk een Bundesliga-wedstrijd

Het is Schalke 04 eindelijk gelukt om een Bundesliga-wedstrijd in drie punten om te zetten. De ploeg van Huub Stevens draait al weken dramatisch, maar heeft zondag eindelijk weer eens gewonnen. Hannover 96 werd met 0-1 verslagen. Het is de eerste overwinning sinds eind januari voor Schalke.

Hannover is hekkensluiter in Duitsland en ook Schalke zit inmiddels in de gevarenzone. Zondag werd er echter eindelijk weer eens gewonnen, omdat Suat Serdar vijf minuten voor de pauze de enige goal maakte. Dat was een hele opluchting voor het team van Huub Stevens, die een basisplaats had ingeruimd voor Jeffrey Bruma. De Nederlander speelde de hele wedstrijd en pakte een gele kaart.

Schalke verloor vier duels op rij, maar heeft nu dus eindelijk weer eens lucht. Voor Hannover, dat de zesde nederlaag op rij leed, worden de problemen weer groter. Het gat met nummer zestien VfB Stuttgart bedraagt na 27 duels zes punten.