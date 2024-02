Clasie geen tweede captain meer bij Feyenoord na wissel

is niet langer de tweede aanvoerder van Feyenoord. Dat heeft trainer Giovanni van Bronckhorst gezegd op de persconferentie voorafgaand aan het belangrijke thuisduel met AZ van morgenavond. Eric Botteghin is de nieuwe reservecaptain achter Robin van Persie.

Clasie werd zaterdag in het duel met Heracles Almelo bij een 1-1 stand gewisseld en hij was daar nogal boos over. Hij liep ondanks de stand langzaam van het veld en wilde zijn trainer geen hand geven. "We hebben nog een keer met hem gesproken na zaterdag. Zijn actie was niet aanvoerder-waardig", zei Van Bronckhorst daar tijdens het persmoment over. "Daarom is hij geen tweede aanvoerder meer en daarmee is het voor mij klaar."

De middenvelder kreeg ook een boete van zijn club, net als Nicolai Jørgensen. De Deense spits werd van het veld gestuurd wegens natrappen. Jørgensen mist dus sowieso de wedstrijd tegen AZ en dat geldt ook voor Dylan Vente, want hij is eveneens geschorst. Hierdoor blijven er voor Van Bronckhorst weinig opties over in de spits. Daarom traint Naoufal Bannis van Feyenoord onder 19 mee met de groep en zit hij bij de selectie. Naar verwachting staat Robin van Persie in de punt van de aanval, de routinier is fit. Bij winst op AZ kan plek drie in de competitie Feyenoord haast niet meer ontgaan.

Competitieschema

Van Bronckhorst ging ook nog even kort in op het besluit van de KNVB om speelronde 33 van de Eredivisie naar woensdag 15 mei te verplaatsen en zo Ajax meer rust te gunnen in aanloop naar hun halve finale in de Champions League. "Het is niet ideaal, maar wij passen ons aan." Hierdoor neemt de coach geen afscheid van Feyenoord in de eigen Kuip, maar in Sittard. Dat vindt hij naar eigen zeggen niet jammer. Dat Ajax de laatste vier wist te bereiken, heeft Van Bronckhorst overigens niet verrast. Hij denkt dat Ajax de Champions League uiteindelijk zelfs kan winnen.

Lees ook: Feyenoord is 'zeer ongelukkig' met wijzigen speelschema