Transferweekje: Memphis, Hazard en opstappende trainers

Als het seizoen zijn climax nadert en de zomerse transferwindow voorzichtig in beeld komt, gaat de geruchtenmolen steeds meer draaien. Ook de afgelopen week werd er weer veel in de wandelgangen gefluisterd. Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Vertrekt Memphis?

Hoe gek ook, als speler van Olympique Lyon blijft Memphis Depay niet onomstreden. Na zijn glansrijke interlandperiode speelde Memphis een keer in de basis, maar zat hij deze week tijdens de verloren bekerwedstrijd tegen Stade Rennes weer op de bank. Dat terwijl de Coupe de France voor Lyon de laatste kans was op zilverwaar. Blijkbaar is Memphis dan niet nodig. Een vertrek uit Frankrijk is dan ook niet ondenkbaar. Volgens L'Équipe heeft Memphis de wens om te vertrekken naar een Europese topclub. Liverpool zou hem zien als goed alternatief, mocht een van hun huidige aanvallers vertrekken. Het prijskaartje: dertig miljoen euro.

Real heeft Hazard bijna binnen

Het renovatieproject van Real Madrid staat voor een flinke impuls. Alle seinen staan op groen voor de transfer van Eden Hazard, weet Marca. Zowel de Belg, Real Madrid én Chelsea naderen een akkoord. Binnenkort vliegt Hazard naar Madrid om de komende dagen zijn droomtransfer in orde te maken. Daarmee hengelt Real Madrid de derde aanwinst voor het nieuwe seizoen binnen. De Koninklijke presenteerde eerder al aanvaller én supertalent Rodrygo van Santos en FC Porto-verdediger Éder Militao. Voor Real is de koek echter nog lang niet op. Zo blijft de namen van Paul Pogba en Kylian Mbappé vallen in Santiago Bernabéu.

Transfers goudmijn voor zaakwaarnemers

Voetbal vormt voor zaakwaarnemers een goudmijn. Ook in Nederland is het aardig boeren. Een belangenbehartiger is spekkopper als het een transfer van of naar Ajax betreft. Bijna 10 betaalde Ajax afgelopen jaar aan commissie. Dat behelst bijna de helft van alle commissies (24,5) die vanuit Nederland naar de zaakwaarnemers vloeiden. Dat bleek deze week uit het KNVB-overzicht '[a,https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19393/overzicht-betalingen-verricht-aan-intermediairs---seizoen-2017-2018,_blank,betalingen aan intermediairs]'. Feyenoord (2,9) en PSV (2,2) maken de top-drie compleet. Ook bij Vitesse (2), AZ (1,5) en FC Utrecht (1,2) ging het om een miljoenenbedrag. De club met het minste commissiegeld is Telstar, dat kleine elfduizend betaalde. Deze cijfers vallen allemaal in het niet in vergelijking met de Premier League. Liverpool (50) alleen al betaalde het dubbele aan zaakwaarnemers van wat Nederlandse clubs samen ophoesten. Cardiff City was met 3,3 miljoen het minste kwijt. Samen gaven de Premier League-clubs driehonderd miljoen euro uit aan zaakwaarnemers.

Trainers stappen op

Nog niet zo lang geleden was de laatste plaats in de Eredivisie een garantie voor ontslag in de Eredivisie, maar dit seizoen hangt de vlag er heel anders bij: trainers kiezen er zelf voor om weg te gaan. Mitchell van der Gaag pakte zijn biezen bij NAC Breda, terwijl Adrie Poldervaart zichzelf niet meer geschikt vond in dienst van Excelsior. Eerder al liet ook Henk de Jong weten na dit seizoen een punt te zetten achter zijn tijd bij De Graafschap. Hoewel met wisselende motieven en in verschillende situaties is het toch een opmerkelijke ontwikkeling in de Nederlandse competities.

Concrete interesse in Van den Berg, PEC wil verlengen

Sepp van den Berg (17) hoopt dat zijn perspectief bij PEC Zwolle verbetert. Anders ligt een vertrek uit de Hanzestad op de loer. Voor de talentvolle verdediger bestaat concrete binnen- en buitenlandse interesse, weet Voetbal International. PEC zelf wil zijn lopende verbintenis tot medio 2020 verlengen. Voor Van den Berg is dat momenteel geen optie. "Echt, ik ben tevreden bij PEC. Dit is mijn jeugdclub. Als ik nu alles zou spelen, zou ik waarschijnlijk zeggen: Ik teken bij. Dan is de kans ook automatisch groter dat je volgend jaar gaat spelen. Nu heb ik geen haast", aldus Van den Berg tegen VI. Daarmee legt Van den Berg zijn lot in handen van de opvolger van Jaap Stam, maar een nieuwe trainer vond PEC nog niet.